Sünnet olan çocuklara, 'Üstün Cesaret Belgesi'

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'nde sünnet operasyonu geçiren çocuklara \'Üstün Cesaret Belgesi\' veriliyor. Çocukları hem motive etmek hem de korkularını yenmeleri için başlatılan uygulama beğeni topluyor.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'nde okulların tatile girmesi ile başlayan yaz aylarında sünnet operasyonlarının sayısında büyük artış oldu. Ailelerin özellikle yaz aylarını tercih etmeleri nedeniyle, hastane sünnet operasyonu için İzmir\'in tercih edilen hastaneleri arasında yer alıyor. Bu yoğunluğu karşılamak, aileleri ve çocukları, az da olsa stres yaşadıkları bu anlarda rahatlatmak için hastanede farklı uygulamalar yapılıyor. Çocukların korkularını yenmelerini sağlamak, onları motive etmek ve kaygılarını azaltmak amacıyla, Hastane Yönetimi tarafından hayata geçirilen, sünnet olanlara \'Üstün Cesaret Belgesi\' verilmesi uygulaması da oldukça beğenildi.

Kısa süre önce hastanede sünnet operasyonu geçiren Berat Al (6) ve ailesi de bu uygulamayı çok beğendiklerini belirtti. Anne Kamile Al, \"Oğlum Berat\'ın sünnet olabilmesi için öncelikle hastane Üroloji Polikliniği\'ne başvurdum. Yapılan tetkik ve muayenelerden sonra sünnet günümüzü aldık. Hastanede Opr. Dr. Mehmet Zeynel Abidin Tuna ve ekibi tarafından sünnet başarılı bir şekilde yapıldı. Sonrasında oğluma hastanede \'Üstün Cesaret Belgesi\' verdiler. Çok hoşumuza gitti ve oğlumun da kaygıları biraz daha azalmış oldu. Kendine güveni geldi. Belgenin üzerinde yazan yazılar oldukça motive edici ve çok güzel bir uygulama. Ailem adına öncelikle doktorumuz, tüm ameliyathane, Üroloji Kliniği çalışanları ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca farklı uygulamalara imza atan hastane yönetimini de tebrik ediyorum\" dedi.

Sünneti gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Zeynel Abidin Tuna ise, \"Yaz aylarında oldukça yoğun talep olan sünnetin; mutlaka bu konuda eğitim almış deneyimli hekimler tarafından ameliyathane ortamında steril bir şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hastanemizde sünnet işlemi günübirlik olarak yapılmakta olup işlemden birkaç saat sonra hastalar taburcu edilebilmektedir. Çocuklarımıza uyguladığımız en ufak bir tıbbi işlem bile hastalarımızı oldukça kaygılandırmakta ve zihinlerinde hastane korkusunun var olmasına sebep olabilmektedir. Bizler çocuklarımızın kaygısını en aza indirebilmek ve hastane korkularının önüne geçmek için ameliyat olduktan sonra \'Üstün Cesaret Belgesi\' vererek onları şifa ile evlerine uğurlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'ÇOK HOŞLARINA GİTTİ\'

Hastanelerinin İzmir\'de en yoğun sünnet yapılan sağlık kuruluşları arasında yer aldığını belirten Başhekim Uzm. Dr. Esra Duğral da \"Onlar için anlamlı olan bu güne bizde hastanemiz olarak daha da anlam katmak istedik ve çocuklarımızı cesaretlendirerek onların çok seveceklerini düşündüğümüz \'Üstün Cesaret Belgesi\' uygulamasını başlattık. Aileler ve çocuklar tarafından oldukça beğeni topladı ve çok hoşlarına gitti\" dedi.

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