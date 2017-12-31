Sünnet olan çocuklara 'erkeklik tescil belgesi'

Antalya bir çocuk sağlığı kliniğinde sünnet olan ve ağlamayan çocuklara “erkek tescil belgesi” veriliyor.

Antalya Çocuk Sağlığı Kliniği’nde sünnet olan ve ağlamayan çocuklara “erkek tescil belgesi” veriliyor. Söz konusu uygulama kliniğin internet sitesinde, “Bizim toplumumuz dışında birçok toplumun anlamadığı erkeklik tescil belgesi…” diye tanımlanıyor.

Sitede şu ifadeler yer alıyor:

“Bizim kültürümüzde sünnet hem dinî hem de geleneksel bir görev olarak görülmektedir. Toplumumuzda sünnet çocuklarda bir statü olarak görülür. Sünnet olan çocuğa erkekliğe ilk adım attı, tam erkek oldu denir.

Sünnet olmuş ağlamayan çocuklara erkeklik tescil belgesi vermekteyiz. Dr Muzaffer Zorlu tarafından sünnet olan çocukların, %95’i erkeklik tescil belgesini almaya hak kazanmaktadır."