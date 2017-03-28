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Yaşam

Sünnet malzemeleri satan dükkân cephanelik çıktı!

3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

28 Mart 2017 16:16

İstanbul'da sünnet kıyafeti satışı yapan bir iş yerine yapılan operasyonda 130 pompalı tüfek ve 30 tabanca ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Sinan Bilgili'nin haberine göre, Bayrampaşa'daki silah bayilerinde inceleme yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir adet ruhsatsız pompalı tüfek buldu. Bayi sahibini takibe alan polis ekipleri kaçak silah satışı yapıldığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sünnet kıyafeti satışı yapan bir iş yerine yapılan baskında 130 pompalı tüfek 30 tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin iş yerine baskın yapması, iş yerinde silahların bulunması ve bazı şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor. Ele geçirilen silahlar basına sergilendi. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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