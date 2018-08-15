Sünnet düğününde silahlar susmadı, havai fişekten yangın çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da bir sünnet düğününde havaya onlarca kişi tarafından ateş açıldığı görüntüler, tepki topladı. Düğünde atılan havai fişek nedeniyle de bir evde küçük çaplı yangın çıktı.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde boş bir arazide, üç gün önce düzenlenen sünnet düğününe yüzlerce kişi katıldı. Gönüllerince eğlenen düğün sahipleri ve misafirler, tabancalarla havaya ateş açtı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren, çatışma sahnelerini aratmayan görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Gecenin sonlarına doğru atılan hava fişek nedeniyle bir evde de yangın çıktı. Küçük çaplı yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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