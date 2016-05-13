Sünnet düğününde kavga; 16 yaralı!

İzmir’in Konak İlçesi’nde, sünnet düğününde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerde karışınca 16 kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında Kadriye Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yapılan sünnet düğünündeki çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya çocukların aileleri de katılınca olay büyüdü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve pompalı tüfekle saldırdı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle önlerken, kavgada yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.