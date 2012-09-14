Sünnet çocuğuna ilginç hediye!

Balıkesir'de bir sünnet düğünü ortalığı karıştırdı. Geceye 'hediye' olarak gönderilen Rus dansçıların seksi şovunu minikler ağzı açık izlerken aileler ne yapacaklarını şaşırdı.

İnal'ın Bodrum'da bulunan turizmci arkadaşı tarafından geceye 'hediye' olarak gönderilen Victorya Dans Grubu, seksi danslarıyla dikkat çekti. Rus dansçıların gösterisi sünnet çocuğu başta olmak üzere geceye katılan minikler tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Anne ve babalar çocuklarının cep telefonuyla görüntü almasını engellemeye çalıştı. Dans gösterisini kaçırmak istemeyen küçük afacanlar başka bir telefon temin edip, gösteriyi çekmeye devam etti.

Davetliler, 'Eskiden düğünlerde dansöz oynardı, şimdi onların yerini revü kızları mı aldı?' derken, anne, babalar çocukların bulunduğu ortamda yapılan seksi dans şovu karşısında şaşkına döndü.