Sünnet arabasıyla soygun!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kapaklı beldesinde bir kuyumcuyu soyan kar maskeli soyguncu, olay yerinden sünnet arabası süsü verilmiş otomobille kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nde Vural Ergene ve Nuri Eroğlu'na ait kuyumcu dükkanına kar maskeli bir kişi geldi.



Soyguncu, Ergene'ye tabanca doğrultarak, kasadaki ve vitrindeki altınları vermesini istedi.



Daha sonra, çok sayıda altın ve kasadaki paraları alan kar maskeli soyguncu, sünnet arabası süsü verilmiş, plakaları kapatılmış bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.



Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından, soygunun gerçekleştiği iş yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. İşgali belirlenen soyguncunun yakalanması için çalışmalar sürüyor.



İş yerindeki zararın 62 bin TL civarında olduğu belirtildi.

