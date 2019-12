Sünnet AIDS riskini azaltıyor

ABD'li uzmanlar erkek sünnetinin, cinsel yolla bulaşan hastalık riskinin azaltılmasının bir yolu olarak daha fazla ele alınması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre sünnet 'HIV virüsüne yakalanma riskini de azaltıyor...



Uzmanlar bu açıklamayı sünnetin enfeksiyon riskini dikkat çekici bir biçimde azalttığı bulgusuna ulaştıkları araştırmanın ardından yaptı.



Söz konusu enfeksiyonlara yol açan virüsler ise herpes ve kansere yol açan insan papilloma virüsü (HPV) olarak açıklandı.



Sünnetin HIV enfeksiyonu riskini de ciddi oranda azaltıldığı biliniyordu.



Uganda'da yapıldı



Ancak New England Journal of Medicine'da yayımlanan bu araştırma, İngiliz uzmanları fazla ikna etmişe benzemiyor.



Bilim insanlarınca Uganda'da yapılan araştırmada iki yıla yakın bir süre içinde yaklaşık 3 bin 500 erkeğin cinsel yaşamı izlendi.



Johns Hopkins Üniversitesi'nden uzmanlar sünnetin herpes virüsünün bulaşması riskini yüzde 25, insan papilloma virüsünün (HPV) bulaşması riskini ise üçte bir oranında azalttığı bulgusuna ulaştı.



HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine ve her iki cinsiyette de görülen genital bölge siğillerine yol açıyor.



Sünnet derisinin etkisi



ABD'de sünnet edilme oranı gitgide azalırken, en az sünnet edilenler de siyahlar ve Hispanik asıllılar.



AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü ile herpes virüsüne, ayrıca rahim ağzı kanserine yakalanma oranı da en fazla bu gruplarda görülüyor.



Sünnet derisinin çeşitli virüslerin bulaşması riskini artırıyor olmasının nedenleri ise belirsizliğini koruyor.



Ancak araştırma penisi nemli olan erkeğin HIV virüsünü kapma riskinin daha fazla olduğu önermesinde bulunuyor.



Bu durum da nemin vürüsün peniste daha kolay tutunmasını sağlaması veya penis yüzeyi üzerinde çok küçük ülser yaraları oluşturarak virüsün vücuda girişine zemin hazırlaması gibi nedenler ile açıklanıyor.



Karşı çıkanlar



İngiliz cinsel sağlık uzmanı Dr. Colm O'Mahony ise ABD'nin sünnetin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara çare olduğu yolunda bir "takıntısı" bulunduğunu söyledi.



O'Mahony, "Elbette kuru bir penisin hastalık kapması riski biraz daha azdır, ancak yine de en son aşamada enfeksiyona yakalanacaktır" dedi.



O'Mahony ayrıca sünneti teşvik etmenin, "masum erkeklere kadınların hastalık bulaştırdığı" gibi bir düşünceyi de öne sürmekte olduğunu söyledi. İngiliz uzman, bu açıklamaların erkeklerin sorumsuz cinsel davranışlara ve prezervatif kullanmamaya devam etmelerini sağladığını da savundu.



HIV virüsü konusunda bilgilendirme amaçlı bir merkezden Keith Acorn ise bu araştırmanı sonuçlarına aceleci tepkiler verilmemesi gerektiğini söyledi.



Keith Acorn "Erkek sünneti, HIV virüsünü heteroseksüel yoldan kapma riskinin çok az olduğu İngiltere'de doğan çocuklarda HIV bulaşma riski üzerinde düşük bir etkiye sahiptir. Kızlar da HPV virüsüne karşı aşılanabilir ve rahim ağzı kanserinden korunmuş olurlar. Prezervatif de herpes visürüne karşı koruma sağlar" dedi.