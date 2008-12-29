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Sağlık

Sünnet AIDS riskini azaltıyor

Erkeklerin sünnet olmasının AIDS ve rahim ağzı kanseri gibi ölümcül hastalıkları en aza indirdiği bildirildi.

29 Aralık 2008 02:00

Amerikalı bilim insanları, erkeklerin sünnet olmasının AIDS ve rahim ağzı kanseri gibi ölümcül hastalıkları en aza indirdiğini bildirdi.

Journal of Infectious Diseases dergisin haberinde, üç değişik ülkede yapılan araştırma ve deneylerin raporlarına yer verildi. Fransa'da 1200 Güney Afrikalı erkek üzerinde yapılan deneylerde, sünnetli olanların yüzde 15'inde rahim ağzı kanserini bulaştırma riski görüldüğü, sünnetsiz olanlarda risk oranının yüzde 22'ye yükseldiği tespit edildi. Haberde, "Bu rapor, eşleri sünnetli olan kadınların neden daha az kansere yakalandıklarını gösteriyor" yorumu yapıldı.

Oregon Health & Science University'den Carie Nielsson, elde edilen sonuçların, sünnetin erkekleri koruduğuna dair bir işaret olduğunu ifade etti. Amerikalı Centers for Disease Control and Prevention isimli kuruluşta çalışan Lee Warner; sünnetlilerin yüzde 10 oranında, sünnetsizlerin ise yüzde 22 oranında AIDS'e yakalanma riski taşıdıklarını kaydetti.

İsveç'teki Aftonbladet Gazetesi, haberi "Sünnet, kadınları kanser ve AIDS olmaktan koruyabilir" başlığı ile verdi.

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