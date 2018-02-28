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Suni teneffüsle hayata döndürülen buzağı ailenin maskotu oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ölü doğan, yapılan suni teneffüsle hayata dönen buzağı, ailenin maskotu oldu

28 Şubat 2018 16:01

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ölü doğan, yapılan suni teneffüsle hayata dönen buzağı, ailenin maskotu oldu.
​İnegöl ilçesi Alibey Mahallesi\'ndeki çiftliğinde hayvancılık yapan Ramazan Kılıçaslan, ahıra girdiğinde ineklerinden birinin doğum yaptığını gördü. Yerde yatan buzağının hareketsiz yattığını fark eden Kılıçarslan, beş dakika süren suni teneffüsle hayvanın nefes almasını sağladı.
Ramazan Kılıçaslan evine aldığı buzağıyı o günden sonra kaşık ile şerbet içirip biberon ile süt vererek besledi. Norma buzağıdan çok daha küçük olan hayvanı evinin oturma odasındaki sobanın yanında özel olarak besleyen Kılıçaslan, \'ceylan\' adını verdiği buzağı yanlarından ayırmıyor. 
Buzağının evlerinin maskotu olduğunu söyleyen Kılıçaslan, hayvanı görmek için komşularının her gün evlerine geldiğini ifade etti.

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