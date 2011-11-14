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Sağlık

Suni kan ilk kez bir insana enjekte edildi!

İnsanoğlunun, orta çağda insanlara hayvan kanı nakliyle başlayan fazla kan arayışı son buluyor...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - İnsanoğlunun, orta çağda insanlara hayvan kanı nakliyle başlayan fazla kan arayışı son buluyor. İlk kez laboratuar ortamında üretilen suni kan, bir insana enjekte edildi.

Paris Mari Curie Üniversitesi’nden Luc Douay, bir gönüllünün kemik iliğinden aldığı kan yenileyici kök hücrelerinden alyuvar üretti. 



Yeni üretilen hücrelerin konak bedendeki serüvenlerini takip edebilmek için bu hücreleri işaretleyen Douay ve ekibi, 10 milyar alyuvarı (2 mililitre kan) kemik iliği bağışçısına enjekte etti.

TurkishNY'ın haberine göre; donöre enjekte edilen kan hücrelerinin 5 gün sonrasında %6 azaldığı ve 26 gün sonra ise yüzde 41 ila yüzde 61 seviyesine gerilediği gözlendi.

Sıradan kan hücreleriyle aynı ömre sahip olduklarına şahit olunan hücreler, diğer kan hücreleriyle birlikte etkin olarak vücudun dört bir yanına oksijen taşıdı.


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