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Politika

Sungurlu'da MHP'den 120 kişi istifa etti

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, MHP'den 120 kişi istifa etti

27 Aralık 2017 19:02

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde, MHP\'den 120 kişi istifa etti.
Bir süre önce partisinden ihraç edilen Sungurlu\'nun MHP’li Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e destek vermek için belediye binasında toplanan 120 kişi daha sonra İlçe Seçim Kurulu\'na giderek MHP’den istifa ettiklerini belirten dilekçelerini sundu. İstifa edenlerin arasında, MHP eski Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Birgül Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe delegeleri yer aldı. Partililer, gerekçe olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner\'in partiden ihraç edilmesini gösterdi.


 

 

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