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SÜNGÜ TEPE'DEKİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SONUÇLANDI

ANKARA (DHA) Hakkâri Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde, 9 Kasım'da meydana gelen kazaya ilişkin olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları açıklandı

22 Kasım 2018 22:38

ANKARA (DHA) Hakkâri Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde, 9 Kasım\'da meydana gelen kazaya ilişkin olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları açıklandı. Eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığı belirtilirken, \"Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında \'kama\' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği\" ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı\'nın açıklaması şöyle: \"Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı, atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında “kama\" olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği, ayrıca 175 mm’lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlenmiştir.\"

\"Adli makamlarca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği değerlendirilmektedir. Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm’lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekâtı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir.\" 

\"Bu vesileyle kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza ve tedavileri süren silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\" 

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