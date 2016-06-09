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Spor

'Sünger Bob' desenli pantolon giyen futbolcuya 6 ay men cezası

Ülkede kıyafet yönetmeliğinin katı sınırları olduğu ve cezanın 'uygunsuz davranış' gerekçesiyle verildiği belirtildi

09 Haziran 2016 16:56

İran Futbol Federasyonu, çizgi film kahramanı Sünger Bob desenli pantolon giydiği gerekçesiyle Persepolis takımında forma giyen kaleci Makani'ye futboldan 6 ay mencezası verdi.

İran haber ajansı ISNA'da yer alan habere göre, Persepolis takımında forma giyen 29 yaşındaki kalecinin, giydiği Sünger Bob desenli pantolonlu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, başına dert açtı.

İran Futbol Federasyonu, kıyafet yönetmeliğine uyulmadığı gerekçesiyle Makani'ye 6 ay futboldan men cezası verdiğini ve karara itiraz hakkının bulunduğunu açıkladı.

Haberde, ülkede kıyafet yönetmeliğinin katı sınırları olduğu ve cezanın "uygunsuz davranış" gerekçesiyle verildiği de belirtildi.

İran Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Makani, aynı yıl bir kadınla çekilen fotoğrafının sosyal medyaya sızmasının ardından hapis cezası da almıştı.

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Sasha MakaniİranSünger Bob

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