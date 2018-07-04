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Ekonomi

SunExpress'in 4 Avrupa kentine direkt uçuşu başladı

İSTANBUL, (DHA)- SUNEXPRESS Havayolları, TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra, Zürih, Amsterdam ve Köln’e direkt seferlere başladı

04 Temmuz 2018 18:09

İSTANBUL, (DHA)- SUNEXPRESS Havayolları, TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra, Zürih, Amsterdam ve Köln’e direkt seferlere başladı.

SunExpress Havayolları TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği dış hat direkt seferlerinin sayılarını artırdı. SunExpress Havayolları Temmuz ayından itibaren Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln’e direkt seferler gerçekleştirecek.

\"YOLCU TRAFİĞİ HER YIL ARTIYOR\"

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, “Hizmet kalitesini sürekli yükselttiğimiz Esenboğa Havalimanı’nda yolcu trafiği her geçen yıl daha da artıyor. Esenboğa Havalimanı’ndan, yurt içinde 35 ve yurt dışında 20 ülkede 34 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıyoruz. Sunexpress Havayolları’nın yurt dışında dört noktaya direkt başlayan seferlerinden memnuniyet duyuyoruz. TAV Esenboğa olarak uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekleyerek yolcularımıza direkt uçuş rahatlığını sunmaya devam edeceğiz” dedi.

SunExpress Havayolları, Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’ya salı ve pazar, Amsterdam’a cuma, Zürih’e çarşamba ve Köln’e cumartesi günleri olmak üzere karşılıklı direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

(FOTOĞRAF)

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