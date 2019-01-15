SunExpress, Türkiye'nin en emniyetli hava yolu seçildi

ANTALYA, (DHA) - TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa\'nın ortak kuruluşu SunExpress, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen \'SAFA - Yabancı Uçak Emniyet Ramp Değerlendirmesi\'nde, Avrupa\'ya uçan Türk şirketleri arasında emniyet kriterlerine göre en emniyetli hava yolu seçildi.

SunExpress, uçuş emniyetinde en iyi oranın \'0.00\' kabul edildiği SAFA Veri Tabanı\'nda, \'0.00 SAFA oranı\' ile yolcu taşımacılığında en iyi hava yolu olarak ödüllendirildi. 2017 yılında da aynı kategoride ödüllendirilen şirket, ikinci kez Türkiye\'nin en emniyetli hava yolu seçilmiş oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici tarafından takdim edilen ödülü, şirket genel müdür yardımcısı Ahmet Çalışkan aldı. Çalışkan, \"Kuruluşundan bu yana emniyet, her zaman SunExpress\'in önceliği olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Emniyet konusundaki bu yaklaşımımız, ana ortaklarımız Türk Hava Yolları ve Lufthansa\'nın know-how\'ı ile inşa ettiğimiz kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır\" dedi.

Değerlendirme hakkında bilgi veren Çalışkan, \"SAFA Ramp değerlendirmeleri, kokpit, kabin, uçak dışı ve kargo başlıkları altında 4 ana kategoride sürekli yapılan bir değerlendirmedir. SunExpress, bütün yıl boyunca yapılan bu değerlendirmede, \'0.00\' SAFA oranı ile Türkiye\'nin en emniyetli hava yolu seçildi. Bu çerçevede operasyonlarda görev alan ekip arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün SunExpress ailesine teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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