-SUNEXPRESS İLE THY ANLAŞMASI İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - SunExpress ile THY Teknik A.Ş arasında, Boeing 737-800 filosuna yönelik komponent pool (yedek parça) hizmetleri anlaşması imzalandı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 10 yıl süreli komponent hizmetleri anlaşması kapsamında, SunExpress'in ana üssü Antalya'da yedek komponent stoğu oluşturulacak. Anlaşma ile SunExpress, THY Teknik A.Ş'nin diğer komponent stoklarına erişebilecek, başlangıç olarak 25 adet B737-800 uçağına ait komponentler ile ilgili mühendislik ve lojistik desteği de THY Teknik A.Ş tarafından sağlanacak.