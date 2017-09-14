SunExpress daha çevreci uçak alıyor

ANTALYA, (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa\'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018\'de filosuna katmayı planladığı 7 adet Boeing 737-800 NG\'i, daha az yakıt tüketim ve daha az emisyon salımı gerçekleştiren 737-800 MAX\'a çevirdi.

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, yaptığı açıklamada, filonun modernizasyonu ve 5 yıllık stratejik planı çerçevesinde 2018\'de 7 adet Boeing 737-800 NG almayı planladıklarını kaydetti. Genel Müdür Bischof, bu siparişi revize ederek, çok daha avantajlı olan, daha uzun mesafe, daha az yakıt tüketim ve daha az emisyon salımı gerçekleştiren Boeing 737- 800 MAX\'a çevirdiklerini açıkladı. Jens Bischof, \"Bu doğrultuda 2018\'de uçak filomuza katılması beklenen 7 adet 737-800 NG yerine, Boeing\'in üretim planları çerçevesinde 7 adet Boeing 737- 800 MAX\'ı 2024\'te filolarımıza katacağız\" dedi.

\'BÜYÜME PLANIMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK\'

Şimdiye kadar yepyeni 18 adet Boeing 737- 800 NG\'yi filolarına kattıklarını anlatan Bischof, \"Büyüme planlarımızda hiçbir değişiklik yok. Gelecek bütün uçaklarımızı MAX\'a çevirerek, filomuzun kapasitesini ve kabiliyetlerini daha fazla artırarak, gelecekte ortaya çıkabilecek bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir filoya kavuşmuş olacağız\" diye konuştu.

Yeni uçakların filoya katılma tarihleri ile ilgili de bilgi veren SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, şöyle dedi:

\"İlk MAX uçaklarımız 2019\'da filomuza katılmaya başlayacak. 2019\'dan 2023\'e kadar, her yıl 5\'er Boeing 737- 800 MAX filomuza katılacak. 2024\'te ise 7 adet Boeing 737- 800 MAX gelecek. Tabi bununla da bitmiyor, çünkü, 2016\'da yönetim kurulu kararımızla 10 adet Boeing 737- 800 MAX opsiyonlu siparişi de vermiştik. Bu opsiyonlu uçakların filoya kesin katılış tarihi ise 2019\'de belli olacak.\"



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