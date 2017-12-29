T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sündüs bebek, leğendeki suda boğuldu

ADANA, (DHA) - ADANA'da annesi ev işleriyle uğraşırken, emekleyerek banyona giren Suriyeli 9 aylık Sündüs Mustafa, düştüğü leğendeki suda boğularak yaşamını yitirdi

29 Aralık 2017 22:52

ADANA, (DHA) - ADANA\'da annesi ev işleriyle uğraşırken, emekleyerek banyona giren Suriyeli 9 aylık Sündüs Mustafa, düştüğü leğendeki suda boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Vefa Mustafa, ev işleriyle uğraşırken, 9 aylık bebeği Sündüs, emekleyerek banyoya gitti. Burada su dolu leğenin içerisine düşen Sündüs bebek, boğuldu. Anne Vefa, banyoya girdiğinde kızını suda hareketsiz şekilde buldu. Bağırarak komşularından yardım isteyen Vefa Mustafa, özel araçla, özel bir tıp merkezine götürdü. Sündüs bebek, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANASuriyeliSündüs MustafaOlaySeyhanNarlıca MahallesiVefa MustafaBuradaSündüsAnne VefaBağırarakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24