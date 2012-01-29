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Yaşam

Sundance Film Festivali'nde Türk Yönetmene ödül ANKARA (A.A)

29 Ocak 2012 11:59

-Sundance Film Festivali'nde Türk Yönetmene ödül ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Türk yönetmen Raşit Çelikezer'in yönettiği, Burak Akidil'in yapımcılığını üstlendiği ''Can'' filmi, dünyanın en büyük bağımsız film festivali olan ''Sundance Film Festivali''nde Dünya Sineması Jüri Özel Ödülüne (dramatik dalda) layık görüldü. Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde gösterilen filmin başrollerini Selen Uçer ve Serdar Orçin paylaşıyor. Film, Altın Portakal'da da Behlül Dal Jüri Özel Ödülünü kazanmıştı.

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