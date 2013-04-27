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Kültür-Sanat

Sundance Film Festivali Başladı

Utah eyaletinin Park City kentinde her yıl yapılan ve ünlü aktör Robert Redford’un başlattığı Sundance Film Festivali’nde bu yıl 32 ülkeden 119 film yarışıyor

27 Nisan 2013 12:58

Park City kentinde 35 yıldır yapılan Sundance Film Festivali başladı. Festival, bu yıl da renkli bir programa sahip. Dünyanın birçok ülkesinden çok çeşitli konularda filmin yarıştığı festival için ünlüler ve bağımsız film yapımcıları da Sundance’de toplandı.

10 gün sürecek olan festivalin açılışında konuşan ünlü oyuncu ve yönetmen Robert Redford, özellikle giderek daha çok sayıda kadın film yapımcısının festivale katılmasından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Redford,
 
'Festivalde tam bir sürpriz havası var. Neler izleyeceğimizi, ne tür filmler izleyeceğimizi bilmiyoruz. Büyük bir olasılıkla zamanın nasıl değiştiğini, konuların ne kadar farklılaştığını izleyeceğiz festivalde. Kadın yönetmenlerin Sundance’e giderek daha çok ilgi duyması bence çok sevindirici. Bence çok beklediler, artık izlenmek sırası onlara geldi. Festival, doğru yolda ilerliyor' dedi.

amerikanınsesi.com'un haberine göre, bu yılki festival bir Ürdün filmiyle başladı. Filmin adı 'May in the Summer'. Film, Amerika’da yaşayan ancak evlenmek için Ürdün’e giden genç bir kadının kimlik arayışını konu alıyor.

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