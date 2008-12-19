Suna Kıraç'a toplumsal sorumluluk ödülü

Marmara Grubu Vakfı tarafından verilen 'Toplumsal Sorumluluk Ödülü'ne bu yıl Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Suna-İnan Kıraç Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Suna Kıraç layık görüldü. Kıraç, ödülünü Süleyman Demirel’den alırken, eşi İnan Kıraç duygulu anlar yaşadı.



Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine Kıraç ailesinin yanısıra Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Fener Rum Patriği Barthelomeos, Emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Karadayı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mesut Parlak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand gibi isimler katıldı.





Törenin açılış konuşmasını yapan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, ödül verirken dil, din, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrım gözetilmediğini belirterek, ödüle layık görülen kişinin Marmara Vakfı İstişare Konseyi Seçiciler Kurulu tarafından seçildiğini söyledi.



Suver'in konuşmasının ardından Suna Kıraç'ın biyografinin okunduğu törende Kıraç'ın hayatıyla ilgili sinevizyon gösterisi de sunuldu. Daha sonra sahneye davet edilen Suna Kıraç'a ödülünü Süleyman Demirel sundu. Demirel ödülü verirken "Sevgili Suna hanım size bu ödülü takdim ediyorum. Siz bu ülkenin gurusunuz" dedi.



Suna Kıraç'ın konuşmasını kızı İpek Kıraç okudu. Konuşmada, ödüle layık görüldüğü için büyük onur duyduğunu belirten Kıraç, "Son yıllarda toplum olarak ülkemizi gelişmiş ülkelerle kıyaslıyoruz. Neyimiz eksik neyimiz fazla değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmede de genellikle gözden kaçan veya öncelik sıralamasında alt sıralara konan bir mesele var; Toplumsal sorumluluk, hayırseverlik ve gönüllü kuruluşlar" dedi.



'Devletin yapamadıklarını yapıp başarı oluyorlar'



Suna Kıraç, gelişmiş ülkelerdeki bireylerde toplumsal sorumluluk duygusunun gelişmiş ve yerleşmiş olduğunu da vurgulayarak "Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan ABD'de de yalnızca kamu ve özel sektörün değil, gönüllü kuruluşlardan oluşan sivil toplum örgütlerinin de toplumun refah düzeyinde büyük rolü olduğunu görüyoruz. Amerikan vatandaşları yaptıkları bağışlarla ve gönüllü kuruluşlara verdikleri mesaiyle başta kültür ve sağlık olmak üzere bir çok alanda devletin yükünü hafifletiyor, hatta devletin yapamadıklarını başarıp örnek oluyorlar" diye konuştu.



Demirel, "Bütün insanlık için çok değerli hizmetler yapılmıştır. Böylesine güzel hizmetler yaptıkları için Suna ve İnan Kıraç'ı kutluyorum. Bizi bunu yapsın diyerek işin içinden çıkamayız, herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır" dedi.





