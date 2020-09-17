Dünya yazarı Vahap Munyar, hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu eski başkan vekili iş insanı Suna Kıraç'ı andığı yazısında, "Koç Holding’te uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Cengiz Solakoğlu, o dönemle ilgili şu gözlemini aktardı: Suna Kıraç’ın arabası Nakkaştepe’ye girdiği andan itibaren Holding çalışanlarının biyoritmleri bile değişirdi" diye yazdı.

Munyar Suna Kıraç'ın kayınbiraderi iş insanı Can Kıraç'ın sözlerini de aktardı: "Yine holdingte uzun yıllar üst düzey görevler alan, kayınbiraderi Can Kıraç, Vehbi Koç-Suna Kıraç ilişkisini şöyle analiz etti: Benim ölçüme göre hiç kimse Vehbi Koç’un sağ kolu olmamıştır. Çünkü, Vehbi Koç, o anlayışta biri değildi. Eğer ille de birisinin Vehbi Koç’un sağ kolu olması gerekiyorsa, bu muhakkak Suna’dan başkası olamazdı."

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