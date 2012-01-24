Suna Düzyol'un vefatına soruşturma

T24 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce, gazeteci Eylem Düzyol'un annesi Suna Düzyol'un ölümüyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Suna Düzyol'un ölümüne ilişkin haber hatırlatılarak, şöyle devam edildi:
''Suna Düzyol isimli hastanın ölümüyle alakalı olarak Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'ın talimatlarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.''