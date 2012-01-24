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Politika

Suna Düzyol'un vefatına soruşturma

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce, gazeteci Eylem Düzyol'un annesi Suna Düzyol'un ölümüyle

24 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce, gazeteci Eylem Düzyol'un annesi Suna Düzyol'un ölümüyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Suna Düzyol'un ölümüne ilişkin haber hatırlatılarak, şöyle devam edildi:

''Suna Düzyol isimli hastanın ölümüyle alakalı olarak Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'ın talimatlarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.''






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