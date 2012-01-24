Suna Düzyol'un vefatına soruşturma

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Suna Düzyol'un ölümüne ilişkin haber hatırlatılarak, şöyle devam edildi:''Suna Düzyol isimli hastanın ölümüyle alakalı olarak Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'ın talimatlarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.''