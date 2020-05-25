SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 haziranda kademeli olarak başlıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı da iç hat seferlerinin 4 Haziran’a dış hat seferlerinin de 10 Haziran’a kadar yapılmayacağını duyurmuştu.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, "Seyahat yasaklarının 3 hazirandan sonra kalkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede, yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise İzmir ve Antalya’yı hem Türkiye hem Avrupa’da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, 4 haziranda iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız" dedi.

Dış hat uçuşları ile ilgili olarak Kownatzki, "Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olarak, turistik uçuşlarımıza haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz; ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleri ile belli olacak. Türkiye gibi Covid-19 ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz." dedi.