Sumudica\'dan istifa sinyali!

\"Hak etmediğim bir parayı almak istemiyorum\"

\"Bazı futbolcularım galiba sezonun bittiğini düşünüyorlar\"

\"Kayseri halkının önünde bu skoru almak beni utandırdı\"

Oktay ENSARİ - İlyas KAPLAN /KAYSERİ (DHA)

Fenerbahçe\'ye 5-0\'lık skorla mağlup olan Kayserispor\'da teknik direktör Marius Sumudica, istifa sinyali verdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, skordan utandığını belirterek, \"Kayserispor taraftarından özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmadan önce şunu söylemek isterim. Geriden gelmeyi alışkanlık haline getirdik. Teknik direktörlük kariyerime başladığımdan beri böyle bir yenilgi görmedim. Ama böyle şeyler oluyor. Ben buraya çıktığımda hiç futbolcularımla ilgili konuşmadım. Bugün daha iyi olmalarını beklerdim. Bazı futbolcularım galiba sezonun bittiğini düşünüyorlar. Kayseri halkına çok saygı duyuyorum, onları seviyorum. Kayseri halkının önünde bu skoru almak beni utandırdı. Benim kariyerim için çok hassas bir gündü. Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim parayı kazanmak istemem. Kişilerin yüzüne konuşan biriyim, arkasına konuşmam. Ama bugün benim için bir utanç verici. Bugün neredeyse takımın yarısı oynamadı; Tiago Lopes, Lung, Sapunaru, Badji yoktu. Üç stoperle oynadım. Sistemim hatası yoktu. İki gol yedik; birisi 50 metreden gelen topla Soldado 4\'e 1\'den geldi golü attı. İlk yarı Vedat\'ı rahatlatmak için üç stoperle oynadım. İkinci yarıda tekrar 4-2-3-1 sistemine döndüm. Başkanla bir toplantımız olacak. Bazen hatalar yapabiliyorum. Guardialo ya da Mourinho değilim. Ben buraya gelmeden 9 ay öncesinde saçlarımın daha çok beyazladığını görürsünüz. 18 yeni oyuncu ile çok çalıştım ve 41 puan elde ettim. Taraftardan Sumudica olarak özür diliyorum. Yarın yeni bir gün olacak. Bakalım yeni gün ne gösterecek. Sigara, alkol içmiyorum, kadınlarla yatıp kalkmıyorum: sadece futbolla yatıyorum\" diye konuştu.

\'İstifa mı ettiniz?\' sorusuna, \"Sezonun 2\'nci yarısında gerçekten çok kötü oynadık. Romanya\'da iki sene üst üste şampiyonluk kazandım. ben kalmak istemiyorum. Hak etmedğim bir parayı almak istemiyorum. Devre arası Katar\'dan Kayserispor\'da aldığım paradan 5 katı teklif geldi. Ama benim karakterime ters, kaldım\" yanıtını verdi.

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