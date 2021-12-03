Sumudica: Utanarak söylüyorum; 10 oyuncumuz Süper Lig'de oynayacak oyuncu değil

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, transfer istedi, "Utanarak söylüyorum ama 10 oyuncumuz Süper Lig'de oynayacak oyuncu değil" dedi.

TRT Spor'a konuşan Sumudica, "Malatya'ya gelirken ilk 11'e görünce mutluydum. Ancak yedek oyuncuları görünce şoka uğradım. Futbolcularımız 'Biz daha önce bir antrenman yapmadık' diyorlardı. Her antrenmanda bir oyuncumuzu kaybediyorduk ve bu beni çok üzüyordu. Birçok insan bana 'Malatya'ya gitme. Küme düşecek. Kendi ismini öldüreceksin' dedi" ifadelerini kullandı.

Transfere ihtiyaçları olduğunu kaydeden Rumen Teknik adam, "Utanarak söylüyorum ama 10 tane oyuncumuz Süper Lig'de oynayacak oyuncu değil. O kabiliyetleri yok. Süper Lig'de kalmak için en az 6 oyuncuya ihtiyacım var. Ben bu sene için hiçbir taraftarımıza başarı sözü veremem. Önümüzdeki yıl istediğimiz transferlerle oyun mentalitem ile oynarsam ilk 10'un altında olursak para almayacağım. Önümüzdeki yıl için söz" diye konuştu.

Birçok arkadaşının kendisini Gaziantep'te aradığını ve "Ne olur geri dön!" dediğini kaydeden Sumudica, "Kayserispor'da güzel bir başarı yakaladım. Gaziantep FK'da güzel bir başarı yakaladım. Şu anda bıraktığım takım, o takım değil. Birçok arkadaşım oradan beni arıyor geri dön diye. Benim hayalim Yeni Malatyaspor'u aynı düzeye getirmek" açıklamasını yaptı.

Galatasaray maçının uzatma anlarında atılmasıyla ilgili olarak ise Rumen Teknik adam, "20 cm alanımı terk ettim kırmızı. Diğer takım 1 metre içeri girdi. Malatya'ya saygılı olmalısınız. Büyük takıma masada yemek yedirirseniz, küçük gördüğünüz takıma dışarıda soğukta yemek yedirirseniz yemek mideye rahat ulaşmaz" dedi.