Sumudica'nın eski tercümanı Erdoğmuş: İsterseniz ispat da edebilirim; Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Rumen teknik direktör için "Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Sumudica, Malatya ekibinde görev aldığı 15 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde etti ve beklentilerin çok uzağında bir performans ortaya koydu.

Kayseri, Gaziantep FK ve Rize'de birlikte çalıştı

50 yaşındaki Rumen çalıştırıcının Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da yanında yer alan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'tan sarsıcı bir iddia geldi.

Erdoğmuş, Marius Sumudica'nın futbolcularını cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Radyospor'da Oleycom'un sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

Mairus Sumudica Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Sumudica'nın performansı:

Kayserispor: 39 maç - 18 galibiyet - 9 beraberlik - 12 mağlubiyet

Gaziantep FK: 51 maç - 20 galibiyet - 19 beraberlik - 12 mağlubiyet

Çaykur Rizespor: 7 maç - 3 beraberlik - 4 mağlubiyet (Galibiyeti yok)

Yeni Malatyaspor: 16 maç - 3 galibiyet - 3 beraberlik - 10 mağlubiyet