Sumidica: Kayserispor'da 3-5-2 sisteminde ısrarlıyım

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumidica, Galatasaray\'ın geçtiğimiz hafta kendilerine karşı çok etkili oynadıklarını kaydederek, o nedenle sahada serğiledikleri 3-5-2 sistemini uygulamaya devam edeceklerini ve bu konuda tartışmaya girmek istemediğini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının geride kaldığını, şimdi yarın oynayacakları Göztepe maçını düşündüklerini, bu maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Sumudica \'\'Galatasaray maçında agresif oynamadık. Herhalde futbolcular geçen sezonki maçın verdiği rahatlığın etkisinde kalmışlar, Galatasaray da bizim maça kadar gerek hazırlık maçlarında gerek UEFA Avrupa Ligi’nde iyi değildi. İyi transferler yapmışlar, iyi bir takım olmuşlar. Bir de biz onların işlerini kolaylaştırdık. Çünkü sahada mücadele eden bir takım yoktu. Galatasaray karşısında sergilediğimiz futbolu Göztepe karşısında sergilersek onlara da mağlup oluruz. Sahada futbolun yüzde 100’den fazlasını vermemiz gerektiğini anlarsak kazanırız, yoksa kazanamayız. Bakıldığında kaliteli oyuncularımız var, kazanmamız gerekiyor” dedi.

“SİSTEM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Romen teknik adam, açıklamasının devamında, Göztepe karşısında da çok tartışılan üçlü defans ve 3-5-2 sisteminde ısrarlı olduğunu söyledi. Sumudica \"Sistem hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes Sumudica’nın peşine düşmüş. Galatasaray maçını kaybetmemizin nedeninin sistemle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Göztepe maçında da yine üçlü defans ile oynayacağım. Eğer Göztepe maçını kazanırsak o zaman herkes Sumudica’nın kral olduğunu söyleyecek. Ben sistemi elimdeki futbolculara göre seçtim. Geçen sezon bu takım 50-60 gol yemiştir. Sistem olarak 4-1-3-1 sistemi ile oynuyorlardı. Taraftara ihtiyacımız var. Galatasaray maçında skor 1-1 iken taraftarın takıma desteği tamdı. Hakeme ve futbolculara baskısı oldu. Hocanın nereden olduğu önemli değil, Kayseri’nin takıma destek olması gerekiyor. Bu takım yalnız başına hiçbir şey yapamaz. Eğer taraftar bizi yalnız bırakmazsa sahada 12 kişi oluruz. Sumudica bugün burada yarın baska yerde. Sumudica’nın değil takımın taraftara ihtiyacı var” diye konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ, “TARAFTARIMIZLA GÜÇLÜYÜZ”

Göztepe ile yapılacak karşılaşma için son hazırlıklarını yapan Kayserispor’da takımın tecrübeli isimlerinden Deniz Türüç, taraftarla güçlü olduklarını kaydederek tribünlerin dolmasını temenni ettiğini söyledi. Deniz Türüç, \"Galatasaray maçı geride kaldı. Artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Göztepe maçı bizim için çok önemli. Mutlaka kazanmalıyız. Taraftarla daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. Onlarla bir olup iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” diye

belirtti.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması yaparken ikinci kısımda taktik çalışması yaptı. Belinde ağrı olduğu için düz koşu yapan Asamoah Gyan’ın yarın ki Göztepe maçında oynayabileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI