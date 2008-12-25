Sümeyye'yi kim öldürdü ?

Zonguldak’ta uyuduğu odanın camı kırılarak kaçırılıp 5 bin YTL fidye
istenen 3 yaşındaki Sümeyye’nin boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu.
Anne ve sevgilisi gözaltında.
Zonguldak’ın Kozlu Beldesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu
Lojmanları’nda oturan Ali Osman Cinkılıç’ın (39) eşi Ferdane Cinkılıç
(38), duyma engelli annesi evdeyken, kızı Sümeyye’yi (3) uyutup, kızı
Şule’yi okuldan almaya gitti.
İkinci sınıf öğrencisi Şule ile saat
17.30 sıralarında eve dönen Ferdane Cinkılıç, Sümeyye’nin odasına
girdi. Kızını yatağında bulamayan anne camı kırılan pencerenin önünde
"Saat 24.00’e kadar 5 bin YTL getirmezsen, kızının ölüsünü çöpten
alırsın" yazılı not buldu.
Annenin haber verdiği polis saat 21.30’da
Sümeyye’nin cesedini ara sokakta, çuval içinde, boğazı kesilerek
öldürülmüş olarak buldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken,
Sümeyye’yi annesi Ferdane Cinkılıç ile sevgilisinin öldürdüğü iddia
edildi. Ferdane Cinkılıç’ın, adı açıklanmayan sevgilisi ile birlikte
eşinden para sızdırmak amacıyla kızını kaçırdığı, ancak akşam işten
gelen eşi Ali Osman Cinkılıç’ın olayı polise bildirmesi üzerine paniğe
kapılıp küçük kızı öldürdükleri öne sürüldü.
Ferdane Cinkılıç ve
sevgilisinin gözaltında olduğu, Ali Osman Cinkılıç’ın da emniyette
tutulduğu bildirildi.