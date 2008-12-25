Sümeyye'yi kim öldürdü ?

Zonguldak’ta uyuduğu odanın camı kırılarak kaçırılıp 5 bin YTL fidye istenen 3 yaşındaki Sümeyye’nin boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu. Anne ve sevgilisi gözaltında.



Zonguldak’ın Kozlu Beldesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Lojmanları’nda oturan Ali Osman Cinkılıç’ın (39) eşi Ferdane Cinkılıç (38), duyma engelli annesi evdeyken, kızı Sümeyye’yi (3) uyutup, kızı Şule’yi okuldan almaya gitti.

İkinci sınıf öğrencisi Şule ile saat 17.30 sıralarında eve dönen Ferdane Cinkılıç, Sümeyye’nin odasına girdi. Kızını yatağında bulamayan anne camı kırılan pencerenin önünde "Saat 24.00’e kadar 5 bin YTL getirmezsen, kızının ölüsünü çöpten alırsın" yazılı not buldu.

Annenin haber verdiği polis saat 21.30’da Sümeyye’nin cesedini ara sokakta, çuval içinde, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak buldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sümeyye’yi annesi Ferdane Cinkılıç ile sevgilisinin öldürdüğü iddia edildi. Ferdane Cinkılıç’ın, adı açıklanmayan sevgilisi ile birlikte eşinden para sızdırmak amacıyla kızını kaçırdığı, ancak akşam işten gelen eşi Ali Osman Cinkılıç’ın olayı polise bildirmesi üzerine paniğe kapılıp küçük kızı öldürdükleri öne sürüldü.

Ferdane Cinkılıç ve sevgilisinin gözaltında olduğu, Ali Osman Cinkılıç’ın da emniyette tutulduğu bildirildi.