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Sümeyye'nin bilinmeyen yönü!

Ünlü piyanist Pekinel, Başbakan Erdoğan’ın küçük kızı Sümeyye’nin keman çaldığını ve şan eğitimi aldığını açıklad

28 Nisan 2009 03:00

Ünlü piyanist Süher Pekinel, Başbakan Erdoğan’ın küçük kızı Sümeyye’nin keman çaldığını ve şan eğitimi aldığını açıkladı.

Ünlü piyanist Süher Pekinel, Başbakan Erdoğan’ın daha önce Indiana Ü-niversitesi’nde tarih eğitimi alan küçük kızı Sümeyye Erdoğan’ın bilinmeyen bir özelliğini açıkladı.

Kürşat Başar’ın CNN TÜRK’te ekrana gelen programına konuk olan Pekinel, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in sanatla ilgili hükümete yönelik serzenişleri üzerine, “İnanmayacaksınız ama Sayın Başbakan’ın küçük kızı hem keman çalıyor, hem de şan söylüyor. Çok enteresan... Amerika’dayken koroda söylemiş. Klasik şan dersi alıyor” dedi.

Bunun üzerine programın diğer konuklarından Mehmet Ali Birand çok şaşırdı ve “Ne diyorsun? Allah Allah, ben hiç bilmiyordum. Gözümde birdenbire değişiverdi kız. Yani bizim gözümüzdeki imajı, hani muhafazakâr, hiç böyle işlerle uğraşmayan, hanım hanımcık falan...” diye konuştu.

Sümeyye Erdoğan’ın müziğe olan bu ilgisinin ardında ABD’de okumasının da büyük payı olduğunu belirten Pekinel, “Bu önemli bir mesaj aslında... Müziğin hiç bir şekilde eliter olmadığını gösteriyor.”

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