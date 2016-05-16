Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti Kandilli'de satın alınan köşkte mi oturacak?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, geçtiğimiz cumartesi akşamı Selçuk Bayraktar ile evlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın Kandilli'de köşk aldığını söyledi.

Yalçın Bayer'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünürü Bayraktar Kimdir?" başlığıyla önceki gün ( 15 Mayıs 2016) yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verildi.

"Nişanlılıklarında çekilen görüntüler ise Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki Huber Köşkü’nde çekilmişti ve boğaz görüntüleri çok hoştu. Düğün her yönüyle sadeydi; hiç şatafat yoktu; ne salonda ne de konukların giysilerinde... Kız tarafı siyasetten ve makamdan ötürü düğünde ağırlığını iyice hissettirdi. Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikâh sonrasında ‘Erdoğan ve Bayraktar’ aileleri olarak birlikte teşekkür etti; bu da aile yakınlıklarından ötürüydü... Her Sümeyye ve Selçuk, aile büyüklerinin ellerini öpmediler; sadece öpüştüler.

Selçuk Bayraktar ve eşi, Kandilli’de yeni aldıkları mütevazı ‘köşk’lerinde oturacaklar"