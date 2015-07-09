Cumhuriyet yazarlarına tehdit: 'Cumhuriyeti susturun', 'Adalet cezalarını vermezse biz verelim'

Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 4,5 yıla kadar hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın müdahil olmak istediği dava, 12 Ekim'e ertelendi.

Duruşmada, en kutsal değerlerine hakaretin özgürlük olarak sayılamayacağını söyleyen şikayetçilerden biri, sanıkları kastederek, "Eğer adalet cezalarını vermezse bize verin biz cezalarını verelim. Öbür dünyaya bırakmayalım" dedi. Hakimin, "Söylediklerinizin suç olduğunu hatırlatırım. Derhal sözünüzü geri alın" uyarısında bulunması üzerine şikayetçi özür dileyerek sözünü geri aldığını söyledi

Bir başka şikayetçi de "Cumhuriyet gazetesinin susturulmasını istiyorum" dedi. Şikayetçilerden biri ise dergiye saldırının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Fransa'ya gitmesi sebebiyle de şikayetçi olduğunu belirtti.

'İfade özgürlüğünün sınırı ne, toplumu kışkırtıyorlar'

Şikayetçi Kamil Özçelik ise yapılan karikatürleri benzin deposuna çakmak yakmaya benzeterek, "Yüzde 99'un Müslüman olduğu bir ülkede bunu yayınlamak infial yaratmak için kıvılcımı çakmak gibidir" dedi. Şikayetçilerden Mehmet Akif Durmuş ise "Burada dine hakaret olduğu nettir. Kendileri olsaydı onlara, 'ifade özgürlüğünün sınırı ne?' diye sorardım. Bunlar hakaretle kalmıyorlar, toplumu kışkırtıyorlar" dedi.

'Sümeyye ve Bilal Erdoğan müdahil olmak istedi'

Terör saldırısı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği Fransız Charlie Hebdo mizah dergisinin çizdiği ve Hz. Muhammed'in tasvir edildiği belirtilen karikatürleri köşelerine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın yargılanmalarına başlandı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, duruşmada söz alan Avukat Hatice Özay da, Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Mustafa Varank, Esra Albayrak ve Beraat Albayrak'ın avukatı olduğunu belirterek, "Şikayetimiz devam ediyor. Davaya müdahil olmak istiyoruz " dedi.

Çetinkaya ve Karan duruşmaya katılmadı

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4,5 yıla kadar hapisleri istenen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan katılmadı. Çetinkaya ve Karan'ı duruşmada 4 avukatı temsil etti. Duruşmada yaklaşık 100'e yakın şikayetçi hazır bulundu.

Sanıklar Karan ve Çetinkaya'nın mahkemeye mazeret dilekçesi sunduklarını belirten hakim, sanıkların 7 ve 12 Temmuz tarihleri arasında İstanbul dışında olduklarına ilişkin yasal mazeret bildirdiklerini açıkladı. Mahkemeye ulaşan yazıyı da okuyan hakim, Charlie Hebdo Dergisi'nin dağıtımının Türkiye'de yapılmadığının anlaşıldığını belirtti. Hakim, 35 sayfalık iddianameyi okudu. Duruşmada sesli ve görüntülü kayıt alındı.

'Sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılsın'

İddianamenin okunmasının ardından söz alan şikayetçi avukatları, sanıkların bilerek duruşmaya gelmediklerini iddia etti. Bazı avukatlar, sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederken, bazı avukatlar ise sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti. Müşteki Avukatları, Diyanet İşleri Başkanlığı'na müzekkere yazılarak, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed'e hakaret içerip içerip ve inanç değerleri anlamında etkisinin sorulmasını talep etti.

Bir sonraki celseye katılacaklar

Şikayetçilerin dinlenmesinin ardından söz verilen Cumhuriyet gazetesi yazarlarının avukatı Bülent Utku, gerçek kişiden, tüzel kişiliğe kadar davaya çeşitli katılma talepleri olduğunu belirterek bu taleplere ilişkin yazılı beyanlarını bildirmek için süre talep etti. Avukat Utku, müvekkillerin mesleki nedenlerle İstanbul dışında olduklarını bir dahaki celseye katılacaklarını belirterek çağrı kağıdıyla çağrılmalarını talep etti.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, şikayetçi olan bin 280 kişi 'müşteki', Karan ve Çetinkaya ise 'şüpheli' olarak yer alıyor. Şüpheli Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nın, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından ayrı ayrı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Taleplerin ardından görüntülü, sesli kaydı durduran hakim, ara kararını açıkladı. Hakim, sanıkların mazeretlerini belgeli olarak bildirdiklerini ifade ederek haklarında yeniden usulünce tebligat gönderilmesine karar verdi. Yayın durdurma taleplerinin reddine karar veren hakim, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

'O karikatürü niye yayınladıklarını soracağız'

Davanın bitmesinin ardından müştekiler ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Cavit Tatlı, duruşmada yaşananları anlatarak, "Sanıklar bugün mazeret bildirerek duruşmaya gelmemişlerdir. Duruşmaya gelen 100'e yakın kişi şikayetlerini dile getirmişlerdir. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıklar bir dahaki celse geldikleri takdirde biz kendilerine o karikatürü niye yayınladıklarını, niyetlerinin ne olduğunu bunların hepsini kamu adına sorma imkanı bulacağız" dedi.