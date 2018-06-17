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Sümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kayboldu

YAHYALI (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, fotoğraf çektirirken Ağcaşar baraj göletine düşen Sümeyye Koç (15) kayboldu

17 Haziran 2018 19:08

YAHYALI (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde, fotoğraf çektirirken Ağcaşar baraj göletine düşen Sümeyye Koç (15) kayboldu.
Şanlıurfa\'dan ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Develi ilçesi Sarıca konteyner kentine gelen Sümeyye Koç, bayram tatilinde yakınlarıyla Ağcaşar baraj göleti kıyısına gitti. Burada fotoğraf çektirmek isteyen Sümeyye, iddiaya göre, ayağının kayması sonucu baraj gölüne düştü. Suda kaybolan Sümeyye Koç\'un yüzme bilmediği belirtilirken, jandarma ve kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

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