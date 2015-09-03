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'Sümeyye Erdoğan'a suikast' iddiasının sahte olduğunu ortaya çıkaran savcıların görev yerleri değişti!

HSYK, savcılar hakkında inceleme başlatmıştı

03 Eylül 2015 11:25

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akşam ve Güneş gazetesinde yayımlanan ve gerçek dışı olduğu ortaya çıkan "Sümeyye Erdoğan’a suikast" haberleriyle ilgili dava açan savcıların ellerinden dosyaların alındığı, görev yerlerinin de değiştiği ortaya çıktı.

Cihan’ın haberine göre, gazeteci Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında geçtiği iddia edilen ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast’ konuşmalarının da yer aldığı, bir dizi Twitter yazışmasının sahte olduğunu ortaya çıkaran savcıların görev yerleri değişti.

Bakırköy Basın Savcıları Hüseyin Parlakkılıç ve Mustafa Gökay, suikast iddialarını yayımlayan iki gazete hakkında “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla toplam beş ayrı dava açmıştı. Haklarında HSYK müfettişleri tarafından inceleme başlatılan Savcı Parlakkılıç, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne duruşma savcısı olarak yerleştirildiği öğrenildi. Savcı Gökay’ın ise Bakırköy Genel Hazırlık Bürosu’nda görev yapacağı ifade edildi.

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