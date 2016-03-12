Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar bugün nişanlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, İnsansız Hava Aracı (İHA) üreten Baykar Makina'nın sahibi Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile bugün Huber Köşkü'nde nişanlanacak.

Huber Köşkü'ndeki nişana devletin üst kademesinin yanı sıra birçok iş adamının da olduğu kalabalık bir davetli topluluğu katılacak. "Yılın düğününün" ise Ramazandan önce planlandığı öğrenildi.

Selçuk Bayraktar kimdir?





Şelçuk Bayraktar, İTÜ Elektronik Mühendisliği'ni bitirdi. Daha sonra ABD'ye giderek University of Pennsylvania'da insansız uçaklar üzerine master, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) robotik kontrol sistemleri konusunda doktora yaptı. 11 yıldır kendi şirketinde çalışan Selçuk Bayraktar, birçok sistemin milli olarak geliştirilmesi projesinde görev aldı. Selçuk Bayraktar, yerli "İnsansız Hava Aracı Bayraktar"ın tasarımını yapan ekibin başında yer alıyor. Taktik insansız hava aracı olan Bayraktar, geçtiğimiz yıl 17 Aralık'ta Roketsan şirketinin geliştirdiği füzeyi tam isabetle vurmuştu.