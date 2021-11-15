Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Başak Cengiz, İstanbul'da yola yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü
15 Kasım 2021 15:51
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan ve AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ve babası Avni Cengiz'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.
İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da toprağa verildi.