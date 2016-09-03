Sümeyye Erdoğan: Artık bu ülkede yaşamanın bedeli daha ağır

Bursa'da Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Artık bu ülkede yaşamanın bedeli daha ağır. Çünkü şehitlerimizin kanı, gazilerimizin üzerimizde hakkı var. Yetim kalan çocukların, dul kalan kadınların ahdi var. Bu nedenle artık işimiz daha çok, derdimiz daha fazla" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Merkez Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki KADEM’in Bursa Şubesi’nin açılış törenine katılan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM’in derdi çok, vakti az, hedef sahibi kadınların, işlerinden artırdıkları zamanı toplum hizmetine sunma gayreti içinde olanların kurduğu bir dernek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AKP'nin iktidarda olduğu 14 yıldır çok önemli bir sosyal dönüşüm gerçekleştirdiğini ileri süren Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "2002 ile mukayese ettiğimizde birçok alanda kadın varlığının çok daha etkin olduğunu görüyoruz. İş dünyasında kadın varlığı, dikkat çekici biçimde artmıştır. 2003'te 114 bin olan kadın yönetici sayısı, 2016'da yüzde 82'lik artışla 208 bine ulaşmıştır. Kadın girişimciliği, inanılmaz bir artış göstermiştir. Kadınların yüksek öğretimde okullaşma oranı, yüzde 13'ten yüzde 40'lara çıkmıştır" dedi.

15 Temmuz günü Türkiye'nin çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye, adeta bir beka sorunu ile karşı karşıya geldi. İstiklalimize kast eden bir darbe girişimi yaşadık. O geceye dair hepimizin tabii ki farklı hikayeleri var. Allah bir daha böyle bir geceyi bize yaşatmasın. Neyse ki milletimizin engin feraseti ve cesaretiyle bu işin üstesinden geldik. Bu ülkede adeta yeniden doğduk. 15 Temmuz hepimiz için bir milat, kurumlarımız için yeni bir evredir. Artık bu ülkede yaşamanın bedeli daha ağır. Çünkü şehitlerimizin kanı, gazilerimizin üzerimizde hakkı var. Yetim kalan çocukların, dul kalan kadınların ahdi var. Bu nedenle artık işimiz daha çok, derdimiz daha fazla. Hainlerin açtığı gediği bizler yeniden onaracağız. Her alanda ülkemizi ve milletimizi yüceltecek işler yapacağız. Hepimiz buna memuruz. 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın duruşu, hepimiz adına bir gurur vesilesidir. Tankların karşısına dikilen kadınlarımızın cesaretini kutluyorum. 15 Temmuz'da bir destan yazılmışsa kadınlarımız, bu destanın kahramanlarıdır. Bu onur, yiğit erkekler kadar cesur kadınlarımıza da aittir.