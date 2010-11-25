Sümeyye Erdoğan, AKP'den siyasete mi giriyor?

T24 - Başbakan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, TBMM’ye gelerek AKP Grup toplantısına katıldı. Ankara kulislerinde Sümeyye Erdoğan’ın 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı gösterilebileceği konuşuluyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, dün babası ile birlikte TBMM’ye gelerek AKP Grup toplantısına katıldı. Babası ile birlikte son dönemde yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılan, parti faaliyetlerinde de yer alan Sümeyye Erdoğan’ın 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı gösterilebileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor.



Dün babası ile birlikte AKP grup salonuna giren Sümeyye Erdoğan, İstanbul milletvekili Edibe Sözen'le birlikte oturdu ve konuşmaları dikkatle dinledi. Sümeyye Erdoğan, iki ay önce AKP Genel Merkezi'nde çalışmaya başlamıştı. Başbakan Erdoğan referandum öncesinde katıldığı bir televizyon programında kızının siyaset yapabileceğini belirtmişti.



Sümeyye Erdoğan, Londra’da da ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Geçen Temmuz ayından itibaren de AKP Genel Merkezinde dış ilişkiler ile Türkiye’nin dünya basınındaki yansımalar konusunda çalışıyor.

Ticaret ve keman



Müziğe de meraklı olan ve keman dan çalan Sümeyye Erdoğan, bir süre önce ticarete de atıldı ve 90 bin TL sermaye ile Doruk Izgara Gıda Şirketine ortak oldu. Merkezi İstanbul Sultangazi’de bulunan ve geçen yıl kurulan şirketin sermayesi 300 bin TL. Şirketin ortakları arasında Başbakan’ın küçük oğlu Bilal Erdoğan da bulunuyor.





Şirket başta gıda sektörü olmak üzere, fırıncılıktan tabldot yemeğe; otel, bar, cafe ve lokanta işletmekten kahvehane ve çay bahçesi açmaya; kuruyemişçilikten aktarlığa kadar bir dizi faaliyet gösterecek. Bu alanlarda toptan-perakende satış, kiralama ve işletmecilik yapacak.



