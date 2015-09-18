Sümeyye Erdoğan, AKP'den milletvekili adayı mı olacak?

AKP'de Oy kazandırmayan "bakan kaydırma" yönteminden vazgeçildiği, bakanların kendi seçim bölgelerinden aday gösterileceği, Sümeyye Erdoğan’ın listeye girebileceği öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “sır gibi” sakladığı AKP’nin milletvekili aday listesi dün büyük oranda tamamlandı. Davutoğlu başkanlığındaki üst kurul, bugün listeyi kesinleştirecek. Partide, büyük olasılıkla eski ve mevcut bakanların kendi seçim bölgelerinden aday yapılması bekleniyor. Parti yöneticileri, “Önceki seçimlerde partinin oyunun artırılması için bakanlar başka illerden aday gösterildi. Ancak bir etkisi olmadı. Seçmen, kendi bölgesinde bildiği, tanıdığı bir bakanı görmek istiyor” dedi.

Babacan istemiyor

Bu kapsamda Binali Yıldırım’ın İzmir, Faruk Çelik’in Bursa, Mehmet Müezzinoğlu’nun Edirne, Cevdet Yılmaz’ın Bingöl, Veysel Eroğlu’nun Afyonkarahisar, Mehmet Şimşek’in Batman, Fikri Işık’ın Kocaeli, Nihat Zeybekçi’nin Denizli, Mehdi Eker’in Diyarbakır’dan aday yapılması bekleniyor. Beşir Atalay’ın listeye konması durumunda Ankara’dan aday gösterilmesi, Taner Yıldız’ın ise Kayseri’de listenin kalabalık olması nedeniyle başka bir ile kaydırılması bekleniyor. Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ı aday yapmak istediği, ancak Babacan’ın istekli olmadığı kaydediliyor.

Davutoğlu kararsız

Davutoğlu’nun Konya’dan mı İstanbul’dan mı aday olacağı bugün netleşecek. Davutoğlu’nun danışmanlarının Konya’yı istediği, parti yöneticilerinin ise “Konya’da zaten rahatız. İstanbul’dan aday olursanız milletvekili sayısını artırabiliriz” dediği öğrenildi.

Sinan Oğan iddiası

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ardından kızı Sümeyye Erdoğan’ın da milletvekili adayı olacağı iddia ediliyor. Parti yöneticilerinin, bu iddiayla ilgili olarak sessiz kalması dikkat çekti. Yine MHP’nin ihraç ettiği Sinan Oğan’ın AKP’den aday olabileceği iddia edildi. Parti yöneticileri, “Oğan’ın Iğdır’da önemli bir gücü var. Ancak Cumhurbaşkanımıza da çok ağır hakaretleri oldu” dedi.

Selvi: Sürpriz olabilir

Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi dünkü yazasında AKP’deki seçim çalışmalarını değerlendirdi. Selvi, AK Parti’nin, “Seçim kazandıracak liste” hazırlaması bekleniyor. AK Parti listelerinde çok ama çok önemli bir sürpriz yaşanabilir. Çünkü bu seçimler AK Parti açısından ya yeniden dirilişi sağlayacak ya da AK Parti, albenisini kaybeden diğer sistem partilerinden biri olacak” yorumunda bulundu.