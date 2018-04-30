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Spor

Sümeyye Boyacı, yüzmede dünya şampiyonu oldu!

Yüzme şampiyonası, Brezilya'da 'Açık Yüzme Dünya Şampiyonası' adıyla düzenlendi

30 Nisan 2018 18:29

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Brezilya'da düzenlenen 'Open Water Swimming World Championships (Açık Yüzme Dünya Şampiyonası)' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. 

Geçen Aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, geçen 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

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