Sümeyye 4 yaşında 25 kilo verdi



T24 - Leptin hormonu eksikliği nedeniyle 3 yaşında 38 kiloya ulaşan Sümeyye, İngiltere'de gördüğü tedavi sonucu 1 yılda 15 kilo verdi.





Tedavi ömür boyu sürüyor







Dünyada 12 kişide var





Kayseri'de hormon eksikliği nedeniyle hızla kilo alan iki kardeşten, 3 yaşında olmasına rağmen 38 kiloyu aşan Sümeyye Kabak, İngiltere'de gördüğü tedavinin ardından 23 kiloya, 1 yaşında 21 kilo olan kardeşi Hamza ise 13 kiloya düştü.Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; ''Leptin'' adı verilen hormon eksikliği nedeniyle hızlı kilo alma sorunu yaşayan Sümeyye Kabak, 3 yaşında 37 kilo 700 grama ulaşmıştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Sümeyye, dünyada bu hastalığın takibini yürüten tek merkez olan Cambridge Üniversitesindeki klinik araştırma enstitüsündeki tedaviye olumlu yanıt verdi.Tedavi için ailesiyle birlikte bugüne kadar 5 kez İngiltere'ye giden Sümeyye, yaklaşık 1 yılda 15 kilo vermeyi başardı. 23 kiloya düşerek ailesi ve yakınlarını sevindiren Sümeyye'nin iştah sorunu da düzelmeye başladı ve yeme alışkanlıkları değişti.Sümeyye'nin 2 yaşındaki kardeşi Hamza da 1 yaşında tedavi görmeye başladığı dönemde 21 kiloya ulaşmıştı. Ablası ile birlikte İngiltere'de tedavi altına alınan Hamza 8 kilo vererek 13 kiloya kadar düştü.Çocuklarının kiloları normal seviyeye ulaştığı için sevinen anne Çiğdem Kabak, yürümekte bile zorlanan çocuklarının kilo vermesiyle hayatlarının normale döndüğünü belirtti ve şunları söyledi:"Çocuklarım normal kilolarına ulaştığı için çok mutluyum. Eskiden onları kucağıma bile alamıyordum, yürümekte bile zorlanıyorlardı. Şimdi hayatımız normale dönmeye başladı ama normal kilolarını korumaları için ömür boyu kontrol altında tutulacaklar.''Baba Faruk Kabak da çocukların İngiltere'deki tedavi masraflarının oradaki klinik tarafından karşılandığını hatırlattı. Kendisinin mevsimlik inşaat işçisi olduğunu ve her zaman iş bulamadığını anlatan Kabak, çocuklarının tedavisi nedeniyle bazen masraflara yetişemediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.Sümeyye ve Hamza'nın tedavisi, İngiltere'deki klinik ile iş birliği yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında yürütülüyor. Dünyada 12 kişide tespit edilen hastalığı taşıyan Sümeyye ve Hamza'nın Türkiye'de bu sorunla bildirilen ilk çocuk hasta oldukları kaydedildi.Leptin hormonu eksikliği, doyumsuzluk hissi veriyor ve aşırı iştaha neden oluyor.