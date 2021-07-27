Özelleştirilme kararı 35 yıl önce alınan Sümer Holding, son dört yılda 80 milyon TL zarar etti.

Türkiye’nin sanayileşmesinin öncülerinden olan kuruluşun aynı zamanda dar ve orta gelirli yurttaşların kıyafet ve ayakkabı gereksinimlerini karşıladığı mağazalarının yanı sıra pamuklu sektöründe 20, yünlü ve halı sektöründe 10, deri ve kundura sektöründe 4, kimya sektöründe 6, toprak ve seramik sektöründe 6, ticaret sektöründe 4, araştırma ve geliştirme, demir-çelik ile çimento sektöründe birer, kağıt sektöründe 3 işletme olmak üzere toplam 56 işletmesi ve bankacılık sektöründe 49 banka şubesi bulunuyordu.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Sümerbank’ın özelleştirilmesi kapsamında, 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak, devredilerek veya kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrıldı. 11 bölge müdürlüğü, 7 depo müdürlüğü ile 7 bölge şefliği kapatıldı. 20 iştirak satıldı, devredildi veya tasfiye edildi.

2020 yılı sonu itibarıyla 147 personeli kalan holdingin, 1 bağlı ortaklığı ve 2’si faal 10 İştiraki ile 3 demir madeni sahasının özelleştirilme işlemleri sürüyor.

Borcu 8.5 milyon TL'ye ulaştı

Giderek küçültülen, sınırlı faaliyette bulunabilen kuruluş her yıl zarar etti. 2017 yılında 13,7 milyon lira, 2018’de 10,4 milyon lira, 2019’da 30,4 milyon lira zarar eden kuruluşun 2020 yılı zararı 24,6 milyon lira oldu.

Holdingin 2020 sonu itibarıyla borçları da 8,5 milyon TL’ye ulaştı. Bunun 1,1 milyon TL’si devlete, 7,4 milyon TL’si de piyasaya ve personele olan borçlardan oluşuyor.

Sümer Holding A.Ş’nin 2019 yılında 78 bin TL olan fiili satışları da yüzde 49 gerileyerek 2020 yılında 39 bin TL olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki brüt satışların tamamı önceki yıllarda satılan tütün fiyat farkından oluştu. Holdingin şüpheli alacaklar toplamı da bir yılda 19.4 milyon TL’den 28.1 milyon TL’ye fırladı.

Varlıkları azaldı

Sümer Holding’in kıymetli arsa, arazi ve taşınmazları da bu süreçte bir bir elden çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla hibe edilenler, diğer kamu kuruluşlarına bırakılanların yanı sıra belli istekliler arasında ya da pazarlıkla yapılan ihalelerle de taşınmaz varlığı azaldı.

2019 yılında 14,9 milyon TL’lik arazi ve arsa varlığı bir yılda 9,4 milyonluk gerileme ile 5,5 milyon TL’ye, 9,5 milyon TL’lik bina varlığı 3,1 milyon TL’ye geriledi. Sonuçta bir yılda varlıklardaki erime 15,8 milyon TL’lik azalma ile 10,5 milyon TL’ye düştü.

Yönetim kurulunda tanıdık isimler

Holdingin 5 kişilik yönetim kuruluna ise bir yılda toplam 448 bin TL ödeme yapıldı. Kamuda başka görevleri de bulunan yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle:

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaman (Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi İdris Şenyurt (Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Hacıahmetoğlu (Eski Bakan Berat Albayrak’ın Özel Kalem Müdürü ve halen Özel Kalem Müdür Yardımcısı, TPAO Genel Müdür Danışmanı)