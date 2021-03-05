Sümer Holding'in 3 arazisi daha özelleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Atatürk'ün imzasıyla 1933 yılında kurulan Sümer Holding’in Urfa’daki üç arazisinin daha sattı. Başkanlık, toplam büyüklüğü 16 bin metrekareyi geçen üç arazinin 13 milyon 420 bin TL’ye satıldığı açıklandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın arazilerin satışına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki 7 bin 355,34 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 6 milyon 380 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Emin Arslan'a satışı onaylandı.

Şirketin aynı mahallede bulunan 5 bin 795,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazının yapılan ihalede 4 milyon 401 bin lirayla en yüksek teklifi veren Enver Karakeçili'ye, 2 bin 879,78 metrekare yüzölçümlü taşınmazının ise 2 milyon 640 bin lirayla yine en yüksek teklifi sunan Asia Otomotiv Yedek Parça Ltd. Şti.'ye satılması kararlaştırıldı.

Sümer Holding tarihçesi

3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Sümerbank” adı verilerek kuruldu. 17 Haziran 1938 tarihinde 3460 sayılı kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü (KİT) haline getirildi.

Sümerbank’ın; KİT’lerin Özelleştirilmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül 1987 tarih ve 12184 sayılı kararı gereğince özelleştirilmesine karar verildi. 8 Aralık 1987’de Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandırılan kuruluşun, Yüksek Planlama Kurulu’nun 16 Temmuz 1993 tarihli kararı ile bünyesindeki bankacılık biriminin ayrılmasına ve unvanının da Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildi.

2003-2016 yılları arasında 11 işletme satılarak, 10 işletme devredilerek, 1 işletme kapatılmak suretiyle toplam 21 işletme, 16 Mağaza, 11 Bölge Müdürlüğü, 15 İştirak, 304 Bayi, 7 adet Tedarik ve Dağıtım Depo Müdürlüğü ve 7 adet Bölge Şefliği özelleştirildi.

Holding’in özelleştirme işlemlerine hala devam ediliyor.