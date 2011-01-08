-SÜMELA'YA ZİYARETÇİ AKINI TRABZON (A.A) - 08.01.2011 - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğine kurulu tarihi Sümela Manastırı'nın 88 yıl aradan sonra geçen yıl bir günlüğüne Ortodoks Hristiyanların ibadetine açılması ziyaretçi sayısına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl Sümela'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 73 artarak 395 bin 981'e ulaştı. Hristiyan Ortodokslar için en kayda değer mekanlar arasında gösterilen Sümela Manastırı, 88 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl bir günlüğüne ibadete açıldı. Hristiyan aleminde ''Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü'' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönettiği ayine Rusya Federasyonu, Yunanistan, Gürcistan, ABD ve yurt içinden gelen 500 kadar Ortodoks Hristiyan katıldı. Ayin, yurt dışında bazı televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Bu arada manastırla ilgili yapılan haberler ve tanıtım etkisini ziyaretçi sayısında gösterdi. Doğu Karadeniz'in en önemli tarihi mekanlarından biri olan Sümela Manastırı'nı 2010 yılında 367 bin 84 yerli, 28 bin 897 yabancı olmak üzere toplam 395 bin 981 kişi ziyaret etti. Manastırı 2009 yılında ise 208 bin 86 yerli, 20 bin 535 yabancı olmak üzere toplam 228 bin 621 turist ziyaret etmişti. Böylece geçen yıl Sümela Manastırı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 73'ün üzerinde artış oldu. Kent genelinde ise 2010 yılında müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı.