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Yaşam

''Sümela'nın Şifresi

15 Aralık 2011 00:37

-''Sümela'nın Şifresi-Temel'' filmine gala TRABZON (A.A) - 14.12.2011 - Karadeniz insanının pratik zekası ile özdeşleşen ve ünü Türkiye'yi aşan Temel'in aşkına kavuşmak için verdiği mücadelenin hikayesini konu edinen ''Sümela'nın Şifresi-Temel'' filminin galası Trabzon'da yapıldı. Senarist Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın üstlendiği ve Üçgen Yapım Evi yapımcılığında sinemaya uyarlanan filmin galası, Varlıbaş Alışveriş Merkezi'nde bulunan Avşar Sinema Salonunda gerçekleştirildi. Galaya, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Trabzon Belediye Başkan Vekili Nusret Onur, Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Aydın, Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kansız, filmin senaristi Yılmaz Okumuş, yönetmeni Adem Kılıç, oyuncular Alper Kul, Ruhi Sarı, Aslıhan Güner, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu, Necip Memili, Fatih Dokgöz ve diğer oyuncular ile sanatçı Volkan Konak, davetliler ve sinema severler katıldı. Filmin yönetmeni Adem Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin ilk ve tek galasının Trabzon'da gerçekleştirildiğini belirterek, çekimleri Trabzon'da gerçekleştirilen filme, yine Trabzon'da gala yapmayı uygun gördüklerini söyledi. Film ekibi olarak söylemeleri gereken her şeyi şimdiye kadar söylediklerini ifade eden Kılıç, ''İnandığımız bütün değerleri bir araya getirerek, güzel bir iş ortaya çıkarmaya çalıştık. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve teknik malzeme ile biz bir yol izledik ve senaryoyu hayata geçirdik. Artık söz bizim değil, seyircinin'' dedi.

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