Sümela Manastırı'nda 3. ayin başladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda “Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve kutsal sayılan bugün, Hristiyan Ortodokslarca yapılacak ayin başladı.



Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan ve 88 yıl aradan sonra ilk kez 2 yıl önce ayin yapılmasına izin verilen Sümela Manastırı'ndaki 3. ayin Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde başladı.

Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nicolas Matthioudakis ve Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç de katıldı.

Aralarında Rusya, Gürcistan ve Yunanistan'dan gelenlerin de bulunduğu ziyaretçiler, girişte mum yakarak dua ettiler. Ayin sırasında bir sorun yaşanmaması için manastır içinde özel güvenlikçiler görevlendirildi.

Öte yandan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra giden patika yolun girişinde yöresel kıyafetli kemençeciler tarafından karşılandı. Bir süre kemençecilerle sohbet erden Bartholomeos, bir kemençeciye kutu içinde bulunan hediye verdi. Bartholomeos, manastıra giden yolda karşılaştığı çocuklarla da sohbet etti.