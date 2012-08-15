T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sümela Manastırı'nda 3. ayin başladı

Tarihi Sümela Manastırı'nda, Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü için yapılacak ayin başladı

15 Ağustos 2012 15:09

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda  “Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve kutsal sayılan bugün, Hristiyan Ortodokslarca  yapılacak ayin başladı.
 
Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan ve 88 yıl aradan sonra ilk kez 2 yıl önce ayin yapılmasına izin verilen Sümela Manastırı'ndaki 3. ayin Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde başladı.

Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nicolas Matthioudakis ve Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç de katıldı.

Aralarında Rusya, Gürcistan ve Yunanistan'dan gelenlerin de bulunduğu ziyaretçiler, girişte mum yakarak dua ettiler. Ayin sırasında bir sorun yaşanmaması için manastır içinde özel güvenlikçiler görevlendirildi.

Öte yandan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra giden patika yolun girişinde yöresel kıyafetli kemençeciler tarafından karşılandı. Bir süre kemençecilerle sohbet erden Bartholomeos, bir kemençeciye kutu içinde bulunan hediye verdi. Bartholomeos, manastıra giden yolda karşılaştığı çocuklarla da sohbet etti.

ETİKETLER

sümela manastırımeryem anaölüm yıldönümütrabzonmaçkaFener Rum Patriği BartholomeosNicolas MatthioudakisErtuğrul Genç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24