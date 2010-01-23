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Kültür-Sanat

Sümela Manastırı'nda ayin yapılacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sümela Manastırı'nda ayin konusunun değerlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

23 Ocak 2010 02:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sümela Manastırı'nda ayin konusunun değerlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

Günay, MHP Trabzon Milletvekili Latif Yunusoğlu'nun soru önergesine yanıtta, Türkiye'de bazı kutsal mekanların, inanç turizmi Hz. İsa'nın doğumunun 2000. yılı dolayısıyla hac yeri olarak ile ilgili Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantılar anımsattı.

Bu toplantıların sonucunda, 2000 yılında, hac için Hristiyanlarca edilecek mekanların İçişleri Bakanlığınca belirlendiğini belirten sonucun ilgili kurumlara da bildirildiğini kaydetti. Bakan Günay, konusu mekanlarda ayin, dua, dini içerikli sempozyum gibi ilgili valiliklerden izin alınması kaydıyla mümkün ifade etti.
    
Günay, Türkiye'de inanç özgürlüğünün kısıtlanması iddialarına mesnet amacıyla Sümela Manastırı'nda yılda bir kez olmak üzere kısa ve sınırlı sayıda katılımcı ile ayin düzenlenmesine izin verilmesi ilgili Trabzon Valiliği'nden görüş istendiğini kaydetti.

Ertuğrul Günay, Valiliğin konuyla ilgili görüşünün de göz önünde İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının temsilcilerinin bir toplantı düzenlenmesi ve Sümela Manastırı'nda ayin değerlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

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