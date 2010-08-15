-SÜMELA MANASTIRI'NDA AYİN BAŞLADI TRABZON (A.A) - 15.08.2010 - Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda 88 yıl aradan sonra bir günlüğüne düzenlenen ayin başladı. Hristiyan aleminde ''Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü'' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan bu günde düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetiyor. Ayine Rusya Federasyonu, Yunanistan, Gürcistan, ABD ve yurt içinden gelen 500 kadar Ortodoks Hristiyan da katılıyor. Mekanın müsait olmaması nedeniyle manastıra alınamayan bin dolayındaki Hristiyan ise ayini manastırın alt kısmındaki vadide bulunan ören yerinde kurulan 2 dev ekrandan canlı izliyor.