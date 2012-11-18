Sümela Manastırı'na 800 metrelik teleferik kurulacak

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın eteklerinde yer alan Sümela Manastırı'na yaklaşık 800 metrelik teleferik kurulacak.



Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerinde yer alan ve 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010 tarihinde ayin yapılmasına izin verilen Sümela Manastırı'na ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Dr. Necdet Kerem ve Trabzonlu iş adamı Şükrü Fettahoğlu tarafından 15 Ekim'de kurulan Uzungöl Teleferik İnşaat Turizm ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Sümela Manastırı'na teleferik kurma projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Şirketin ortağı Şükrü Fettahoğlu, şirketin Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesinde 2 bin 403 metre mesafede teleferik projesini hayata geçirmek amacıyla kurulduğunu, ancak Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın isteğiyle Sümela Manastırı'nda da teleferik kurma çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Sümela Manastırı'nı görmek isteyenlerin ulaşım noktasında sıkıntı çektiğini ifade eden Fettahoğlu, ''Ben bile oraya çıkmakta sıkıntı yaşıyorum. Manastıra çıkmak bir hayli zor oluyor. Sümela Manastırı ziyaret potansiyeli bakımından çok zengin bir yer. Hristiyanlar için kutsal bir mekan'' dedi.

Fettahoğlu, ziyaretçi potansiyelini dikkate alarak 700, hatta tahsis edilecek alana bağlı olarak 800 metrelik teleferik kurmayı planladıklarını anlatarak, ''Teleferikle taşıma yapılacak. Projede sosyal tesis yer almıyor. Çünkü orada mevcut sosyal tesisler var. Oradan vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebiliyorlar'' diye konuştu.

Teleferiğin ana kapıdan, mescidin altındaki düzlüğe kadar olan mesafede kurulacağını anlatan Fettahoğlu, şunları kaydetti:

''Sümela Manastırı'na yapacağımız teleferik projesinin maliyeti 7 milyon lira. Çalışmalara hemen başlayacağız. Teleferiği bu kış mevsiminde tamamlamayı ve yaz sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Uzungöl'e her gelen mutlaka Sümela'ya gider, Ayder'e gelen mutlaka Sümela'ya gider. Bu açıdan bakıldığında Sümela Manastırı bölgemiz için önemli bir turizm alanı. Biz de bu doğrultuda projemizi yürüteceğiz. İnanıyorum ki ulaşım noktasında sıkıntı ortadan kalkınca Sümela Manastırı'nı ziyaret edenlerin sayısı artacaktır.''